Em dia de roça, Lucas compara Mariano a Petrix do BBB20 · .

Em A Fazenda 12, Lucas Selfie comparou Mariano a Petrix Barbosa, participante do Big Brother Brasil 20. Nesta terça-feira (6), o youtuber conversava com Lipe Ribeiro sobre a formação da roça, quando opinou que as atitudes do colega de confinamento podem ser analisadas de forma negativa pelo público, assim como ocorreu com o ex-brother.

“A gente tem muita sinergia aqui, mas eu não sei se essas pessoas são tão amadas lá fora. Por exemplo, torço muito para estar errado, o Mariano é um puta cara legal aqui. Mas, às vezes, essas brincadeiras dele, lá fora, ele é [visto como] um tipo escrotaço”, comentou Selfie.

“Já pensei, mas eu não sei se a ponto disso. A galera aqui não tá levando [neste sentido]”, rebateu Lipe. “Não é isso, é lá fora. Cara, o Petrix saiu amado, ninguém entendeu porquê o cara saiu do programa. Torço para que não, a gente sabe que é o jeitão dele”, comentou o youtuber.

“Mas são várias [situações similares]. Umas cinco pessoas já observaram, será que as pessoas que estão assistindo também ainda não viram?”, questionou Lucas. “Até a Jakelyne [Oliveira, affair do sertanejo] já falou com ele para segurar essas brincadeiras”, relembrou o ex-De Férias com o Ex.

O questionamento dos rapazes é relacionado aos comentários que o sertanejo realiza no confinamento, que podem ser considerados machistas por parte do público. Em um vídeo do TikTok, Mariano afirmou que “se a sua mulher não está com a depilação em dia nesse período de quarentena, é porque ela não fazia para você”.

Mesmo com essa postura, os colegas de confinamento gostam dele. Na visão de Selfie, o caso de Mariano pode ser similar ao do participante do BBB20, que foi eliminado com 80,27% dos votos. A saída do ginasta surpreendeu os brothers, pois ele também era querido pelos companheiros.

Porém, o público analisou Petrix como o grande vilão da temporada e até criou festas em bares e promoções para a sua possível saída do jogo. Na época, o Brasil ainda não vivia a quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

