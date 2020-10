Em duas passagens, Réver chega a 250 jogos com a camisa do Galo

O zagueiro Réver atingiu uma marca importante em sua segunda passagem pelo Atlético-MG. No empate do Galo diante do Fluminense, por 1 a 1, no Mineirão, pela 17ª rodada Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, 14 de outubro, o capitão alvinegro completou 250 jogos com a camisa atleticana.

Réver conseguiu o feito juntando as duas vezes em que defendeu o time mineiro, de 2010 a 2014 e agora, em seu retorno, desde do início de 2019. O defensor também tem uma marca expressiva de gols pelo Galo, com 28 anotados, atrás somente de Leonardo Silva, que já se aposentou e deixou sua marca nas redes 36 vezes.

Um dos pilares da defesa montada por Jorge Sampaoli, Réver foi titular em 16 dos 22 jogos do time sob o comando do treinador argentino.

Réver conquistou o Campeonato Mineiro em 2012, 2013 e 2020, a Libertadores da América de 2013, Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil, anos em 2014.