Em ‘duelo do Z4’, Goiás e Bahia se enfrentam na Serrinha

Estando nesse momento na tão temida e indesejada zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, Goiás e Bahia farão uma partida na próxima sexta-feira (16) onde pensar em qualquer resultado diferente dos três pontos é algo inimaginável.

Os visitantes estão em momento ruim diante da instabilidade de resultados vinda desde a gestão de Roger Machado que tem se mantido sob a tutela de Mano Menezes. Porém, basta triunfar contra o clube do Centro-Oeste no encerramento da 16ª rodada que a equipe terminará a rodada fora do Z4 já que tem 15 pontos estando em 17º lugar, uma unidade a menos do que o Coritiba.

Já para os goianos, o panorama é bem mais complexo. Com quatro derrotas nos últimos quatro compromissos da Série A, a equipe se afundou na última posição com nove pontos onde, mesmo tendo feito somente 13 jogos, já vê a situação ficar cada vez menos favorável pensando na saída da zona de rebaixamento.

As grandes novidades do Goiás nessa semana não estiveram necessariamente em recuperação de peças já que Enderson Moreira segue com, pelo menos, sete ausências no elenco. Isso porque o clube anunciou as chegadas de reforços como o meio-campista Ariel Cabral (emprestado pelo Cruzeiro), do atacante Fernandão (ex-Bahia) e está perto de anunciar também Gustavo Blanco via empréstimo do Atlético-MG.

Por parte do time nordestino, o número de ausências é bem menor, sendo as maiores probabilidades de não poder enfrentar o Goiás o lateral João Pedro e o meia Rodriguinho, ambos por problemas físicos.

FICHA TÉCNICA

​GOIÁS x BAHIA

Local: Estádio da Serrinha, Goiás (GO)

​Data e hora: 16/10/2020 – 20h

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Daniel do Espírito Santo Parro

​VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

GOIÁS: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno, Daniel Bessa, Keko Villalva e Shaylon; Vinícius Lopes e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.

BAHIA: Douglas; Ernando, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel; Clayson, Rossi e Gilberto. Técnico: Mano Menezes.