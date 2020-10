Em encontro com prefeito de Santos, estafe do Peixe fala sobre Vila, novo CT para a base e Copinha

Em encontro com o prefeito da cidade de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), o presidente do Peixe, Orlando Rollo, solicitou ao Município uma área para construção de um novo Centro de Treinamentos para as categorias de base, o que será avaliado pelo poder público para que algo de interesse de ambas as partes seja realizado.

O encontro realizado nesta quinta-feira (08) contou, além da presença de Rollo, com a participação dos membros do Comitê Gestor: Eduardo Filetti, Luiz Fernando Cardoso, Mariza Brígido Mendes e Mário Badures, além do gerente de patrimônio Valdir de Souza e do conselheiro e assessor do Comitê, Diego Turato.

Da parte da prefeitura de Santos, também esteve presente o Secretário de Cultura da cidade, Rafael Leal.

Outros assuntos também foram abordados na reunião, como a reurbanização do entorno da Vila Belmiro e a construção de um Boulevard na Rua Tiradentes, que contempla o estádio, para realizações de ações de entretenimento nos dias de partidas do Peixe.

NBB e Copa SP em Santos

Dois assuntos também levantados durante o encontro foi a possibilidade da cidade receber partidas do “Novo Basquete Brasil” e Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Através do ex-jogador do Alvinegro, Paulo Jamelli, e o Departamento de Esportes Olímpicos do Alvinegro o Santos poderá disputar o campeonato brasileiro de basquete, solicitando à Arena Santos, ginásio de domínio público municipal, como local para recepção os jogos.

Além disso, a diretoria santista tem o interesse de sediar na cidade a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2021, tendo já feito a solicitação ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. O clube não recebe em casa os jogos da Copinha desde 2014.

Pelé

O Rei do Futebol também foi pauta do encontro, inclusive com Paulo Alexandre Barbosa recebendo uma camisa comemorativa dos 80 anos de Pelé, que serão completados em outubro.

Foi conversado sobre o projeto “Rei 80”, que se estenderia no mês de novembro, que marca 51 anos do milésimo gol do Atleta do Século, além do comprometimento por parte do Santos para conseguir um espaço no Museu Pelé à Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, para uma exposição permanente do acervo dos seus membros.