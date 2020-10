Em entrevista, Firmino rasga elogios a Philippe Coutinho: ‘É um mágico’

Ex-companheiros de Liverpool e atualmente juntos na Seleção Brasileira, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, Roberto Firmino e Philippe Coutinho são amigos também fora das quatro linhas. E o camisa 9 do clube inglês, em entrevista ao site da Fifa, foi só elogios ao meia do Barcelona.

– Ele (Coutinho) é fenomenal. Você simplesmente não pode dizer que ele não é um mágico. Ele tem poderes mágicos. Ele faz coisas que não existem, que você não poderia inventar. Você sempre tem que assistir a replays de seus lances para entender o que ele fez – disse Firmino.

Atualmente, Coutinho está no Barcelona, clube que foi defender em 2018, quando deixou o Liverpool. Com uma passagem por empréstimo pelo Bayern de Munique, onde conquistou a Liga dos Campeões, o jogador revelado no Vasco é um dos destaques do início de temporada do Barcelona.

– Ele é um jogador incrível. Foi um prazer jogar com ele no Liverpool e é um prazer jogar com ele na Seleção. Eu sou um grande fã dele. Ele é um dos melhores jogadores do mundo – concluiu o atacante dos Reds.