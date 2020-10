Em estreia, interino escala Vasco com novidades; Flamengo tem retorno de Léo Pereira à zaga

Vasco e Flamengo estão escalados para o clássico deste sábado, às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa, que fazem seu 1º jogo após a demissão do técnico Ramon Menezes, contam com o retorno do meia Martín Benítez e do volante Andrey, suspensos contra o Bahia.

Com isso, o interino Alexandre Grasseli escalou o seguinte time com algumas novidades em relação à equipe de Ramon: Fernando Miguel; Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos e Martín Benítez; Talles Magno e Cano.

Do lado rubro-negro, Isla, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta estão a serviço de suas seleções nas eliminatórias, enquanto Gabigol e Diego Alves ainda seguem fora se recuperando de lesão.

Desta forma, o treinador Domènec Torrent optou por esta escalação, com retorno de Léo Pereira à defesa ao invés do jovem Natan: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

Filipe Luís durante jogo entre Flamengo e Vasco, pelo Brasileirão Getty Images

