Em grande fase na Série D, Bangu renova com o técnico Eduardo Allax

Após mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, o Bangu anunciou a renovação de contrato com o técnico Eduardo Allax. O atual vínculo é válido até o fim da competição.

O alvirrubro é o líder do Grupo A7, com 11 pontos – três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. A pontuação também coloca a equipe da zona oeste carioca como a terceira melhor campanha geral do torneio.

Presidente do Conselho Diretor do Bangu, Jorge Varela afirmou que está muito satisfeito com o trabalho realizado por Allax.

– Apesar de ser apenas o início do campeonato, já conseguimos identificar um time aguerrido e com padrão dentro das quatro linhas. Toda a comissão técnica e todos os atletas estão de parabéns, mas sabemos que não podemos nos acomodar. Ainda estamos longe do nosso objetivo, que é o acesso – afirmou.

Allax agradeceu pela confiança e destacou que está focado em recolocar o Bangu em um lugar de destaque no futebol nacional.

– A linda história do clube nunca será apagada. E, até por isso, o Bangu merece estar em divisões maiores. É para isso que trabalhamos diariamente. Só posso agradecer a todos por confiarem no meu trabalho. Estou muito feliz com essa renovação – finalizou o comandante.

O próximo jogo da equipe carioca será contra o Toledo, na próxima quarta-feira (14), às 19h, fora de casa.