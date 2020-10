Em grande jogo, Leeds United e Manchester City ficam no empate

O jogo mais aguardado da rodada do Campeonato Inglês ocorreu neste sábado entre Leeds United e Manchester United. A partida marcou o encontro entre os técnicos Marcelo Bielsa e Pep Guardiola. O espanhol é um admirador confesso do argentino. Com a bola rolando, um empate em 1 a 1 bem movimentado. Os gols foram marcados por Rodrigo Moreno, para os donos da casa, e Raheem Sterling, para os visitantes.



Faro de artilheiro

Sem poder contar com os seus dois centroavantes – Aguero e Gabriel Jesus estão lesionados – Guardiola escalou Sterling como jogador mais avançado. O inglês não decepcionou e quando recebeu na esquerda, cortou um marcador e bateu bonito para abrir o placar. O City ainda botou uma bola na trave, em cobrança de falta de De Bruyne. O Leeds United não se acovardou e enfrentou os rivais de forma ofensiva. Destaque para a boa chance de Dallas, que parou em Ederson.

Com emoção

A partida seguiu aberta na etapa final. Como era esperado, as duas equipes trocavam passes e mostravam repertório de jogadas ofensivas. Bielsa decidiu colocar Rodrigo Moreno e no primeiro lance do atacante em campo, Ederson falhou após cobrança de escanteio e a bola sobrou para o espanhol empatar. Sterling ainda desperdiçou duas chances claras de gol, uma parando no goleiro e outra mandando para fora, antes do árbitro encerrar a partida.

Tabela

​O empate deixa o Leeds United com sete pontos, em quatro jogos, e provisoriamente na quinta colocação. A equipe de Marcelo Bielsa vai encarar o Wolverhampton, em casa, no próximo dia 19. Já o Manchester City jogou três partidas e tem quatro pontos e está em décimo lugar. O time de Guardiola terá o Arsenal, no dia 18.