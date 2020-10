Em jogo com expulsões, Grêmio empata com Inter e mantém tabu no Gre-Nal

Na abertura da 13ª rodada, Grêmio e Internacional protagonizaram um jogo truncado, que terminou 1 a 1. Com a igualdade, o Tricolor sustenta um tabu de 11 jogos sem perder do Colorado. Agora, o Grêmio está na 14ª colocação, com 14 pontos. O Inter é o vice-líder, com 22 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Coritiba, na Arena. O Internacional encara o Bragantino, fora de casa.



O jogo



A etapa inicial deixou a desejar. Com o meio-campo truncado, os dois times quase não chegavam ao gol adversário. Quando o Inter teve um pouco de lucidez chegou com perigo. Heitor aproveitou a bobeira da zaga, invadiu a grande área e bateu cruzado. A bola passou perto do poste e saiu.

O Grêmio adotou uma postura mais reativa e teve dificuldade para chegar. No único lance de perigo, Lucas Silva chutou de fora da área e Lomba tirou com a ponta dos dedos.

No segundo tempo o Gre-Nal ficou mais violento. Em poucos minutos, Cuesta e Cortez receberam cartões amarelos em pegadas mais fortes.

Na casa dos 7 minutos o Grêmio deixou o lado truculento de lado e abriu o placar. Pepê recebeu na grande área e tocou na saída de Lomba.

Em busca da igualdade, Coudet jogou o time no ataque e quase foi premiado com Galhardo, que saiu na cara do Vanderlei e chutou para fora.

Expulsão



Aos 24 minutos, Musto acertou um soco na cara de Diego Souza fora do lance e acabou flagrado pelo VAR. O volante foi expulso e deixou o seu time na mão.

Apesar da superioridade numérica, o Grêmio deu bobeira e Cortez colocou a mão na bola dentro da área. O VAR chamou Claus, que confirmou o pênalti. Na cobrança, Galhardo deixou tudo igual.

O clássico ainda teve mais um expulso. Em dividida forte com Cuesta, Cortez recebeu o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo.

GRÊMIO 1 x 1 INTERNACIONAL

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data-Hora: 03/10/2020 – 17h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Neusa Ines Back(SP) e Alex Ang Ribeiro(SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Cortez (GRE), Victor Cuesta (INT)

Cartões vermelhos: Musto (INT) Cortez (GRE)

Gols: Pepê (7’/2ºT) Thiago Galhardo (29’/2ºT)

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Paulo Miranda e Cortez; Darlan (Luiz Fernando, aos 14/2ºT), Lucas Silva (Diogo Barbosa, aos 41/2ºT) e Matheus Henrique; Alisson (Robinho, aos 14/2ºT), Pepê e Diego Souza (Guilherme Azevedo, aos 41/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heiton, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Musto, Edenilson, Patrick e Boschilia (William Pottker, aos 15/2ºT); Thiago Galhardo e Abel Hernández (D’Alessandro, aos 15/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.