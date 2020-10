Em jogo com gols de Honda e Thiago Neves, Botafogo vence fora e mantém ‘freguesia’ do Sport

O Botafogo visitou o Sport na Ilha do Retiro e venceu por 2 a 1, neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Keisuke Honda aproveitou uma falha do goleiro Luan Polli para abrir o placar e fazer seu primeiro gol na Série A e o segundo com a camisa alvinegra. Caio Alexandre ampliou ainda na primeira etapa e marcou pela terceira partida seguida.

Na volta do intervalo, Rafael Forster recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Os donos da casa descontaram com Thiago Neves, que fez seu primeiro gol na quarta partida pela equipe pernambucana, mas não conseguiram evitar o revés.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Aliás, o placar mantém o longo jejum do time rubro-negro diante do adversário, uma vez que não o derrota há dez jogos ou há mais de seis anos.

Com o resultado, o Botafogo, que vinha de vitória sobre o Palmeiras, vai a 18 pontos, deixa a zona de rebaixamento e figura atualmente na 12ª posição. O Sport, por sua vez, sofre o segundo revés consecutivo (vinha de derrota para o Flamengo), estaciona nos 20 pontos e figura no nono lugar.

A partida também marcou o reencontro do técnico Jair Ventura com o Botafogo, pelo qual estreou na função e fez trabalho de destaque entre 2016 e 2017. Ele já havia enfrentado o time carioca em novembro de 2018, sob o comando do Corinthians, quando foi derrotado por 1 a 0.

Sport 1 x 2 Botafogo

GOLS: Thiago Neves (Sport); Honda e Caio Alexandre (Botafogo)

SPORT: Luan Polli; Patric, Chico, Adryelson e Luciano Juba; Marcão Silva (Jonatan Gomez) e Ricardinho (Bruninho); Leandro Barcia (Maxwell), Thiago Neves e Marquinhos (Lucas Mugni); Hernane (Rogério). Técnico: Jair Ventura

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre (Rentería) e Honda; Rhuan (Warley), Pedro Raul e Kalou (Guilherme). Técnico: Bruno Lazaroni

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Caio Alexandre tem 4 gols na Série A e é o artilheiro isolado do Botafogo na competição

O Botafogo venceu o 1º de 7 jogos como visitante neste Brasileirão. A equipe havia empatado em todos os outros 6.

O Sport não vence o Botafogo desde julho de 2014. São 6 derrotas e 4 empates nos últimos 10 confrontos.

O Botafogo não vencia 2 jogos seguidos na Série A desde novembro de 2019, quando superou Corinthians e Chapecoense.

Sport teve mais finalizações (17 a 11) e maior posse de bola (62,1%)

2 a 0 para o Botafogo

2 Relacionado

Os visitantes foram mais perigosos ao longo do primeiro tempo, sendo que aos 11 minutos o goleiro Luan Polli já tinha feito uma boa defesa em finalização de Caio Alexandre.

Já aos 29 minutos, o arqueiro vacilou, errou o passe e entregou no pé de Honda, que bateu com categoria para abrir o placar.

O japonês teve boa chance de ampliar oito minutos mais tarde, quando recebeu grande passe de Pedro Raul, limpou o goleiro e finalizou na rede pelo lado de fora.

Aos 40 minutos, Thiago Neves seria bloqueado por Diego Cavalieri dentro da área, para a frustração do torcedor do Sport, que ficaria ainda mais frustrado pouco depois. Já nos acréscimos, o zagueiro Kanu deu ótimo passe no meio da defesa para Caio Alexandre, que finalizou fora do alcance de Luan Polli para ampliar a vantagem.

Sport fica com um a mais, reage, mas perde

Na volta do intervalo, os visitantes ficaram com um atleta a menos aos 8 minutos, com Rafael Forster dando entrada dura em Leandro Barcia e levando o segundo cartão amarelo. Com a vantagem numérica, o Sport precisou de três minutos para descontar. Thiago Neves cabeceou para o fundo da rede após levantamento preciso de Luciano Juba.

Aos 21 minutos, Hernane finalizou de cabeça perto do alvo. A equipe pernambucana até ia para cima e pressionou nos minutos finais, mas criou poucas ocasiões de gol, sem conseguir evitar o revés na Ilha do Retiro.

Nos minutos finais, ainda houve um lance polêmico. Rhuan desviou um cruzamento de Juba com o braço dentro da área, e a bola saiu pela linha de fundo. Após intervenção do VAR, o árbitro Rodrigo Dalonso reviu as imagens e manteve o escanteio, sem marcar pênalti.

Classificação

Sport: 9º lugar com 20 pontos

Botafogo: 12º lugar com 18 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no meio da semana pelo Brasileirão.

Quarta-feira, 14/10, 19h15*, Grêmio x Botafogo

Quarta-feira, 14/10, 21h30*, Sport x Internacional

*Horários de Brasília