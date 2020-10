Em jogo com três expulsões, Goiás e Bahia ficam no empate pelo Brasileirão

Em confronto direto na parte debaixo da tabela, Goiás e Bahia empataram em 1 a 1 no Estádio da Serrinha, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Esmeraldino segue na lanterna da competição, enquanto o Tricolor deixa a zona de rebaixamento e sobe para o 16º lugar.

As duas equipes fizeram um jogo morno na primeira etapa. Os donos da casa tiveram mais posse de bola e tiveram uma grande chance com Vinícius, que recebeu um presente dentro da área de Juninho Capixaba, mas o atacante bateu fraco e desperdiçou a oportunidade.



(Foto: Divulgação/Goiás)

Já no lado Tricolor, a equipe não ficou recuada e tentou criar algumas jogadas para sair na frente, porém não levou muito perigo ao gol de Tadeu.

No segundo tempo, o Esmeraldino conseguiu marcar logo aos três minutos. Shaylon recebeu um belo passe de Keko na ponta esquerda e cruzou rasteiro para Vinícius, que teve apenas o trabalho de tocar para as redes e inaugurar os marcadores para os mandantes.

Atrás no placar, o Bahia não desistiu e passou a pressionar o adversário em busca do empate. A partida começou a ficar mais tensa e pegada, resultando nas expulsões Tricolores de Rossi, aos 30, após ser substituído, e Élber, aos 34. Já aos 44, o técnico Enderson Moreira foi excluído do duelo no lado do Goiás.

No entanto, apesar de jogar com um homem a menos na parte final, os visitantes empataram aos 49, com Fessin, jogando um balde de água fria no Esmeraldino e confirmando um empate heroico para o Tricolor de Aço.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 1 X 1 BAHIA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 16 de outubro de 2020, sexta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: David Duarte, Caju, Rafael Moura e Fernandão (Goiás); Lucas Fonseca, Juninho e Elias (Bahia)

Cartões vermelhos: Enderson Moreira (Goiás); Rossi e Élber (Bahia)

GOLS: Vinícius, aos 2 do 2ºT (Goiás); Fessin, aos 49 do 2ºT (Bahia)

GOIÁS: Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Ratinho (Salazar), Ariel Cabral (Miguel Figueira) e Shaylon (Douglas Baggio); Keko (Pintado), Vinícius e Rafael Moura (Fernandão).

Técnico: Enderson Moreira

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel (Marco Antônio); Clayson (Élber), Rossi (Fessin) e Gilberto (Saldanha).

Técnico: Mano Menezes