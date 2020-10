Em jogo fraco, Inglaterra vira no Wembley e vence a Bélgica

Em jogo tecnicamente abaixo do que se esperava, a Inglaterra fez valer o fator casa e venceu a Bélgica por 2 a 1 em jogo válido pela Liga das Nações. Após um início ruim e saindo atrás no placar após gol de Lukaku, o time de Southgate empatou de pênalti com Rashford e virou com Mason Mount na etapa final.

PLACAR IGUAL

Após um bom início da Inglaterra, a Bélgica foi tomando conta da primeira etapa aos poucos e Lukaku abriu o placar de pênalti que ele mesmo sofreu aos 15 minutos. Apesar de ter tido outras chances, a Inglaterra empatou aos 38 com Rashford convertendo pênalti sofrido por Henderson. No final do primeiro tempo, Carrasco teve grande chance sozinho dentro da grande área com Pickford após desarme errado de Declan Rice, mas desperdiçou grande oportunidade.

EFICÁCIA

Em um segundo tempo pouco movimentado, a Inglaterra aproveitou uma das poucas chances que teve com Mason Mount aos 19 minutos. O camisa 10 recebeu passe de Trippier, finalizou e contou com desvio da zaga para colocar o placar em 2 a 1. Já a Bélgica desperdiçou outra chance clara com Carrasco após lindo passe de De Bruyne.

SITUAÇÃO

​Marcus Rashford perdeu grande chance de ampliar o marcador no final da segunda etapa, mas a Inglaterra venceu e assumiu a liderança do Grupo 2, com sete pontos, enquanto a Bélgica caiu para a segunda colocação com seis pontos. As equipes voltam em campo na próxima quarta-feira. O time de SOuthgate recebe a Dinamarca, enquanto os comandados de Roberto Martínez viajam para encarar a Islândia.