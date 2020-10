Em jogo morno, Athletico e Ceará empatam sem gols

Na Arena da Baixada, Athletico e Ceará fizeram um jogo morno, que terminou empatado sem gols. Com o resultado, o Furacão termina na 12ª posição, com 15 pontos. O Vozão é o 14º, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Athletico visita o Internacional, fora de casa. Já o Ceará encara o Corinthians, na Arena Castelão.



O jogo



O duelo começou a todo vapor, mas apesar da correria de ambos, nenhuma equipe criou alguma chance de fato para abrir o marcador. O primeiro lance só veio aos 18 minutos, quando Ricardinho disparou de fora da área e carimbou o poste.

A oportunidade do Furacão só veio nos minutos finais. Jorginho fintou o marcador, cruzou e a bola desviou no zagueiro. Com a sobra na entrada da área, Fabinho pegou de primeira e mandou por cima do gol.

O segundo tempo teve um início mais elétrico. Se Rafael Sobis mandou o rebote de Jandrei por cima. A resposta do Furacão foi com Cittadini, que pegou de prima na entrada da grande área e assustou Prass.

Se o coletivo não funcionava, o jeito de o Ceará chegar ao gol adversário foi na bola parada. Após escanteio, Luiz Otávio, sozinho na pequena área, desviou e observou a bola pegar na trave. Na sobra, Wellington afastou.

Melhor em campo, o Vozão explorava a sua velocidade e dava trabalho nos contra-ataques. Em um deles, Matheus Gonçalves recebeu na grande área, limpou o zagueiro e parou no goleiro Jandrei.

ATHLETICO 0 X 0 CEARÁ

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data-Hora: 08/10/2020 – 19h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha(GO)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Wellington, Geuvânio (CAP), Luiz Otávio, Matheus Gonçalves (CEA)

Cartões vermelhos: –

Gols:

ATHLETICO: Jandrei; Jonathan (Ravanelli, aos 40/2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington (Richard, aos 40/2ºT), Erick, Leo Cittadini (Geuvânio, aos 26/2ºT) e Jorginho (Walter, aos 18/2ºT); Fabinho e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.

CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Fabinho, Ricardinho (Kelvyn, aos 35/2ºT), Fernando Sobral, Vinicius (Wescley, aos 40/2ºT) e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves, aos 17/2ºT); Rafael Sobis (Bergson, aos 18/2ºT). Técnico: Guto Ferreira.