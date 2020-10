Em jogo morno, Coritiba e Fortaleza apenas empatam

No Couto Pereira, Coritiba e Fortaleza pouco produziram com a bola no pé e ficaram no empate por 0 a 0. Com o placar, o Coxa fica na 18ª colocação, com 13 pontos. Já o Leão é o 9º, com 21 pontos.

Na próxima rodada, o Coritiba encara o Palmeiras, no Allianz Parque. O Fortaleza também encara o Palmeiras, mas na Arena Castelão.

O jogo



A primeira chance do jogo veio para o Coritiba. Robson foi lançado, invadiu a grande área, ficou cara a cara com Felipe Alves e chutou em cima do goleiro.

A partir daí só deu Fortaleza. Com mais volume de jogo, o Leão colocou a bola no chão e começou a rondar o arco rival. Na primeira chance, Juninho exigiu ótima defesa de Wilson. Pouco depois, Osvaldo achou Wellington Paulista, que acertou o travessão.

Nos minutos finais, Wellington Paulista recebeu cruzamento na medida, cabeceou e tirou tinta do gol defendido por Felipe Alves.

No segundo tempo o Coritiba voltou com uma postura mais ofensiva e deu calor no Fortaleza. Na melhor chance, Jonathan disparou e acertou o poste.

Apesar dos minutos animados, os dois times pouco buscaram ao longo do jogo e o placar ficou zerado.

CORITIBA 0 X 0 FORTALEZA

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data-Hora: 10/10/2020 – 19h

Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Auxiliares: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Igor Julio Benevenuto de Oliveira (MG)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Nathan Silva (COR), (FOR)

Cartões vermelhos: –

Gols:

CORITIBA: Wilson; Natanael (Jonathan, ao 0/2ºT), Nathan Silva, Sabino e Willian Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Gabriel (Nathan, aos 37/2ºT), Robson e Ricardo Oliveira (Yan Sasse, aos 11/2ºT). Técnico: Jorginho.

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho e Bruno Melo; Juninho (Marlon, aos 27/2ºT), Ronald (Mariano Vázquez, aos 44/2ºT) e Romarinho; Yuri César (Carlinhos, aos 43/2ºT), Osvaldo (Fragapane, aos 32/2ºT) e Wellington Paulista (Tinga, aos 27/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.