Em jogo movimentado no 2º tempo, Paraguai e Peru terminam empatados

Na cidade de Assunção, mais precisamente no Defensores del Chaco, Paraguai e Peru proporcionaram uma partida onde a etapa complementar apresentou um grau de emoção bem mais elevado do que os 45 minutos iniciais. E, dentro desse intervalo de tempo, os times se equivaleram na eficiência e terminaram com o placar de 2 a 2 em partida que abriu a 1ª Rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Primeiro tempo

Logo no início da partida, o Paraguai inaugurou os trabalhos ofensivos em lance bonito onde Darío Lezcano chapelou a marcação e bateu firme, de perna esquerda, forçando o arqueiro Pedro Gallese a fazer uma intervenção bastante complicada, mandando para escanteio.

Apesar desse começo promissor, na sequência da etapa inicial a equipe de Eduardo Berizzo era quem tinha mais presença no ataque, porém com dificuldades de transformar o volume em novas finalizações que forçassem outras defesas complexas de Gallese.

Por sua vez, a equipe peruana não conseguia concatenar jogadas ao ponto de, até o fim da primeira metade do confronto, ter apenas três chutes sendo que nenhum deles foi na direção da meta defendida por Gatito Fernández.

Segundo tempo

Se o time do Peru passou toda a etapa inicial sem acertar o gol adversário, logo na primeira vez que conseguiu, aos sete minutos do tempo complementar, a finalização de Andre Carrillo abriu a contagem no Defensores del Chaco para os visitantes.

O tento serviu para dar uma “esquentada” no compromisso onde, logo depois da inauguração do marcador, dois lances de grande perigo surgiram em cada lado. No caso dos anfitriões, Hernán Pérez parou em uma ótima defesa de Pedro Gallese enquanto, para os Incas, Yoshimar Yotún perdeu boa oportunidade de ampliar a vantagem ao bater nas mãos de Gatito.

E, depois de insistir no primeiro tempo, a recompensa veio somente na etapa complementar quando o ex-Corinthians Ángel Romero, aos 21 minutos, recebeu passe de Alberto Espínola e bateu firme para fazer o gol de empate do Paraguai.

A dupla Espínola-Romero voltou a funcionar aos 36 quando o primeiro ajeitou de cabeça para o segundo bater rasteiro no canto de Gallese e virar o marcador para o selecionado guaraní. Porém, a noite parecia reservada tanto para Romero como para Carrillo. Cinco minutos depois, após levantamento na área, o camisa 18 testou pro fundo das redes e voltou a deixar o placar igual em Assunção.