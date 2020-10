Em jogo pouco inspirado, Itália e Polônia empatam pela Liga das Nações

Em jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações, a Itália empatou com a Polônia, fora de casa, por 0 a 0. As duas equipes criaram pouco e não conseguiram balançar as redes.

POUCA CRIAÇÃO

Mesmo jogando fora de casa, a Itália foi melhor que a Polônia. Porém, foi pouco efetiva. Finalizou muito ao gol, mas não conseguiu abrir o placar. Só acertou a baliza adversária em três oportunidades, mesmo número de vezes que os mandantes.

NO TOPO

Invicta na Liga das Nações, a Itália é a líder do Grupo 1. A seleção italiana tem cinco pontos em três jogos. São dois empates e apenas uma vitória. A Polônia soma quatro pontos.

OUTRO JOGO DO HORÁRIO

​Pelo Grupo 2, a Dinamarca venceu a Islândia por 3 a 0. Sigurjonsson, contra, Eriksen e Skov garantiram a primeira vitória da seleção dinamarquesa na competição.