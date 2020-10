Em jogo tranquilo, atual bicampeão Bayern estreia na Copa da Alemanha com vitória e avança

Sem dificuldades e poupando vários titulares, o Bayern de Munique derrotou o FC Duren, da quinta divisão, na primeira rodada da Copa da Alemanha, por 3 a 0. Os atuais campeões contaram com gols de Choupo-Moting, duas vezes, e Thomas Muller, de pênalti.

Abriu a porteira

O Duren conseguiu resistir por 20 minutos. Porém, Sarr foi lançado e tocou para Choupo-Moting. O atacante, que fazia sua estreia pelos bávaros, mandou de carrinho para o fundo das redes e abriu o placar.

O atual campeão do torneio seguiu pressionando e a zaga adversária bobeou, Muller ficou com a bola e tocou para Choupo-Moting, que foi derrubado dentro da área. Muller deslocou o goleiro e aumentou o placar antes do intervalo.

Tranquilo

O Bayern seguiu jogando o tempo todo no ataque e aproveitou para dar mais minutos aos jovens do elenco. Dajaku fez linda jogada individual, driblando dois marcadores, mas o chute foi para fora.

Mas quem marcou foi o experiente Choupo-Moting. Atacante recebeu e finalizou de fora da área, no canto, para ampliar. Martínez ainda teve uma chance de cabeça, mas errou e não mexeu no placar.

Compromissos bávaros

O Bayern aguarda o sorteio para conhecer o adversário na segunda fase. O clube volta a campo já no próximo sábado, fora de casa, diante do Arminia Bielefeld, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.