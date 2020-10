Em jornada por MVP, Russell Wilson comanda Seahawks em desafio contra os Dolphins; onde ver e aposta

Com Russell Wilson vivendo realmente uma temporada de MVP, o Seattle Seahawks vai até Miami para encarar os Dolphins, neste domingo, às 14h. A franquia da Flórida superou o clássico local contra o Jacksonville Jaguars na semana 3 e agora terá uma missão bastante complicada diante de um dos times mais ‘quentes’ da atual temporada da NFL.

O que fazer?

A principal discussão fica em torno de como a defesa dos Dolphins vai se preparar para tentar parar as conexões mais profundas de Russell Wilson com DK Metcalf e Tyler Lockett. Juntos, os dois recebedores podem combinar para outro jogo com mais de 100 jardas passadas pela segunda semana seguida. Povoar mais a secundária para tentar inviabilizar esse tipo de opção por parte de Wilson pode gerar outro problema: ter que segurar o jogo terrestre do time comandado por Pete Carroll.

Braço poderoso

Russell Wilson vive realmente uma mágica fase. Os três passes para TD já conectados por ele nesta temporada com a bola viajando 50 jardas aéreas de distância é a maior marca da NFL. Além disso, o quarterback também tem o melhor percentual de conclusão de passes, chegando a 76,7%, 9,7 pontos acima do projetado (67,0%).

Nada de Tua! Fitz segue firme

Existia uma grande expectativa por parte da crônica americana que o duelo deste domingo colocaria Russell Wilson diante de sua versão mais nova, no caso Tua Tagovailoa, selecionado pelos Dolphins na primeira rodada do último draft. Mas o que teremos mesmo é o embate entre Wilson e o experiente – e também excêntrico – Ryan Fitzpatrick. Ele é, de longe, o quarterback mais ‘montanha russa’ da liga, sempre vivendo na linha tênue entre o mágico, ao ser capaz de fazer uma partida com seis touchdowns e nenhuma interceptação, eo trágico, com nenhum passe para TD e seis interceptações em apenas um compromisso.

Especialmente contra Seattle, Fitzpatrick vai tentar neste domingo sua primeira vitória. Foram três jogos com três derrotas e muitas dificuldades. O quarterback só completou 56% de seus passes e conectou apenas dois passes para TD, sofrendo um total de seis interceptações. A última vez que Fitz encarou os Jets foi em 2016, em uma derrota em casa por 27 a 17, com o QB lançando três interceptações. Nas outras duas vezes que encarou Seattle, Fitz defendia times diferentes. Uma vez foi com os Bills em 2012, e a outra com os Titans, em 2013.

A aposta

Por tudo que vem apresentando na temporada, os Seahawks são franco favoritos e têm tudo para deixar Miami com mais uma vitória na temporada. Para embasar essa quase aposta universal, o Football Power Index, o mecanismo de projeção de resultados da ESPN norte-americana, aponta Seattle com uma probabilidade de vitória sobre os Dolphins em 62,5% por uma média de 4,9 pontos.

Ficha do Jogo

Miami Dolphins x Seattle Seahawks

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Sun Life Stadium

Onde ver: ESPN, WatchESPN e Game Pass da NFL