Em manhã de protestos, Palmeiras finaliza preparação para encarar Fortaleza

A manhã deste sábado (17) foi agitada na Academia de Futebol. Enquanto o elenco alviverde finalizava a sua preparação para encarar o Fortaleza, sob o comando de Andrey Lopes na parte interna do CT, a maior torcida organizada do Palmeiras protestava contra elenco e diretoria do lado de fora.

Gritos e faixas pedindo a saída de Cícero Souza e Anderson Barros puderam ser vistos, além de cobranças para o capitão Felipe Melo e todo o elenco. Apenas Weverton, Gustavo Gómez e as crias da base foram poupados de críticas. A manifestação foi acompanhada pela Polícia Militar e totalmente pacífica.

Mancha Alviverde rasga uma por uma as bandeiras que fez em homenagem ao elenco campeão paulista. Ao abrir e ver o jogador que é, torcedores protestam e pede saída. Ninguém mais presta. Aquela bipolaridade alviverde característica… pic.twitter.com/7gzu7pDQy3 — Gabriel Amorim (@gabrilamorim) October 17, 2020

Em campo, Andrey Lopes comandou o último treino técnico e tático do Verdão, antes da delegação partir para a capital cearense. Com os desfalques de Felipe Melo, Luan, Esteves e Marcos Rocha, o alviverde deve vir com mais um quarteto de zaga inédito para encarar o Fortaleza.

Gabriel Menino deve ser testado na lateral-direita, enquanto o jovem Renan Victor vai atuar ao lado de Gustavo Gómez. Na lateral esquerda, o uruguaio Matías Viña retorna após três jogos como desfalque.

No meio, o auxiliar técnico do Verdão deve escalar Patrick de Paula e Zé Rafael como primeiros homens de meio campo, e na frente deles, Lucas Lima e Raphael Veiga terão a missão de municiar a dupla de ataque.

Andrey Lopes está invicto como técnico interino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No comando de ataque, Willian e Luiz Adriano voltam a atuar juntos para tentarem acabar com a incômoda série de derrotas do time no campeonato.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols, o camisa 29 reencontra o Fortaleza no Castelão, palco em que o ‘Bigode’ garantiu a vitória alviverde sobre o Leão no ano passado, em magra vitória por 1 a 0.

O confronto entre Palmeiras e Fortaleza, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, está previsto para as 20h30 (de Brasília) deste domingo (18), no Estádio Castelão.