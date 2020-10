Em nota oficial da Chapecoense, Umberto Louzer fala sobre recusa ao Cruzeiro

Se na última terça-feira (13) as informações que circulavam nos bastidores eram de que cada vez mais o técnico Umberto Louzer estava perto de deixar a Chapecoense para assumir o Cruzeiro, a situação tomou rumo bem diferente nessa quarta com a confirmação de que o treinador recusou a proposta para ficar na Chape.

Além de informação publicada pelo LANCE!, a equipe de Santa Catarina emitiu uma nota oficial onde, nas palavras do próprio Louzer, existiu o contato efetivo do clube mineiro com a intenção de contratá-lo.

Todavia, a prioridade acabou sendo dada tanto ao cumprimento do seu vínculo junto a Chapecoense bem como o trabalho desenvolvido até então que rendeu o título estadual e, até aqui, a terceira colocação no Brasileirão da Série B:

– Agradeço o contato do Cruzeiro, mas optei por permanecer na Chapecoense. De fato, houve um interesse para que pudesse assumir a equipe, mas acredito muito no projeto que aqui está sendo desenvolvido. Pesou nesta decisão minha vontade de permanecer e concluir o que começamos. Além disso, prezo por cumprir meu contrato por onde passo e aqui não será diferente.

Com o assunto aparentemente encerrado, Umberto Louzer poderá novamente voltar as atenções unicamente ao clube catarinense que, nessa quarta, enfrenta na cidade de Maceió o CRB às 19h15 em jogo a ser cumprido da nona rodada da Série B.