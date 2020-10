Em partida de pura intensidade, Internacional bate Sport e segue na cola do Atlético-MG

Quem assistiu sem torcer para nenhum dos lados o jogo entre Sport e Internacional nessa quarta-feira (14) na Ilha do Retiro certamente ficou satisfeito com a quantidade de gols. E, na partida em questão, quem se deu bem foi o Colorado, vencendo por 5 a 3 e seguindo na segunda posição “colado” com 31 unidades, a mesma quantia do líder Atlético-MG. Para a equipe do Recife, o revés custou subir algumas posições, permanecendo em 10º lugar tendo 20 pontos.

INSISTÊNCIA AÉREA

Em comportamentos esperados pela característica das duas equipes, o Inter era o protagonista quando o assunto era posse de bola e atitude ofensiva tentando ocupar constantemente os arredores da meta defendida por Luan Polli. Porém, a estratégia usada em boa parte da primeira etapa voltada principalmente pelos cruzamentos buscando a jogada pelo alto se repetia em um ciclo onde, pensando no posicionamento compacto da defesa do Sport, a zaga composta por Iago Maidana e Adryelson conseguia se sobrepôr a ofensiva do Colorado. Quando a bola não era tirada da grande área pelos defensores, Polli saía bem da meta e fazia a intervenção sem maiores problemas.

NA BASE DO TALENTO!

Se coletivamente o Inter não fazia uma boa partida, foi usando a habilidade e a ocupação de espaços do meio-campista Patrick que o time visitante achou o caminho da abertura do placar. Aos 33 minutos, o número 88 da equipe de Eduardo Coudet tabelou com Abel Hernández e, no duelo contra Maidana, entortou o defensor pernambucano antes de bater forte com a perna esquerda onde venceu Polli. Seis minutos depois, a tão procurada bola aérea do Inter deu resultado quando, no momento de fazer o cruzamento, Rodinei levantou a cabeça e colocou na medida para Abel Hernández tocar na bola, mas foi Adryelson que tocou por último contra o próprio patrimônio e fez o segundo da equipe gaúcha.

NAS ALTURAS

Se por cima o time de Coudet foi bem-sucedido para deixar o marcador mais elástico, foi também nessa via que o time da casa descontou com Marquinhos. Aos 42, o meia teve absoluta liberdade quase na pequena área depois do escanteio batido pelo lado esquerdo do ataque e tocou no canto oposto de Marcelo Lomba, 2 a 1. Porém, na volta do intervalo aos sete minutos, foi também em cobrança de escanteio que a situação do Inter voltou a estar bastante favorável no confronto. Na batida de escanteio pelo lado direito, o zagueiro Rodrigo Moledo usou de sua força e impulsão para ganhar no alto dos dois marcadores mais próximos e testar com força no canto esquerdo de Luan Polli.

É LÁ E CÁ!

Três minutos. Foi esse o tempo que a equipe visitante teve para aproveitar sua nova dianteira mais folgada no marcador da Ilha do Retiro antes que o Sport conseguisse novamente encurtar a distância, dessa vez com Leandro Barcia entrando com espaço depois do passe rasteiro vindo da esquerda. O atacante uruguaio, de frente para Marcelo Lomba, foi bem na finalização mandando no ângulo esquerdo do arqueiro Colorado. O gol teve efeito anímico importante tanto na postura adotada pelo Rubro-Negro da Praça da Bandeira e também no ritmo da partida em si. Acumulando oportunidades ofensivas onde a defesa do Inter passou a ser mais incomodada, o time de Jair Ventura parecia se aproximar da marcação do gol da igualdade.

ASSUNTO ENCERRADO

Mesmo com a aparente melhora dos anfitriões, a força da equipe determinada a seguir próxima da liderança do Brasileirão se fez presente com Patrick e o “desencanto” de Yuri Alberto. Para o primeiro, o toque na primeira trave de Thiago Galhardo em escanteio foi providencial na sua batida forte já na pequena área. E, para o segundo, o passe açucarado de Edenilson no contra-ataque foi concluído de maneira precisa no canto alto direito de Luan Polli.

Os pernambucanos chegaram a marcar novamente nos acréscimos com Mikael (de novo em batida de escanteio), mas o tempo curto não permitiu o estabelecimento da reação do Sport.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 x 5 INTERNACIONAL

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e hora: 14/10/2020 – 21h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Adryelson, Marquinhos, Mugni (SPO); Patrick, Yuri Alberto (INT)

Cartões vermelhos:

Gols:​ Patrick (33’/1°T e 29’/2°T), Adryelson (contra) (39’/1°T), Marquinhos (42’/1°T), Rodrigo Moledo (7’/2°T), Leandro Barcia (10’/2°T), Yuri Alberto (35’/2°T), Mikael (44’/2°T)

SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ricardinho (Júnior Tavares, aos 15’/2°T), Marcão, Marquinhos (Mikael, aos 31’/2°T), Thiago Neves (Jonatan Gómez, aos 38’/2°T) e Lucas Mugni (Ronaldo Henrique, aos 37’/2°T); Hernane (Leandro Barcia, no intervalo). Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei; Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Lindoso (Rodrigo Dourado, aos 23’/2°T), Edenilson, Patrick (Zé Gabriel, aos 33’/2°T) e Marcos Guilherme; Abel Hernández (Thiago Galhardo, aos 16’/2°T) e Leandro Fernández (Yuri Alberto, aos 17’/2°T). Técnico: Eduardo Coudet.