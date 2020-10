Em Porto Real do Colégio, índio comete suicídio em aldeia

Era por volta das 14h56 desta terça-feira quando policiais do 11º BPM foram acionados por um popular que alertava sobre uma ocorrência na aldeia Kariri Xocó, em Porto Real do Colégio.

Na denúncia, o mesmo alertava que um dos índios, de sexo masculino, havia tirado sua própria vida após se enforcar. Prontamente os militares se dirigiram até o local e lá verificaram a veracidade da informação.

De acordo com informações da comunidade indígena, o índio já tinha uma idade avançada, 69 anos. Por volta das 13h ele teria sido visto nos fundos de uma residência e lá se pendurou em uma mangueira com uma corda amarrada no pescoço e pulou para tirar sua própria vida.

A esposa da vítima relatou aos policiais que só deram falta de seu marido lá para as 14h30, quando avistaram o índio agonizando nos fundos da residência.

A própria comunidade retirou o corpo do local e transferiu para uma cama, com esperança que o mesmo ainda sobrevivesse.

A Polícia Civil foi acionada para realizar a investigação. Os policiais estiveram no local e afirmaram que não precisaria acionar a perícia oficial, já que houve modificação da cena do crime e a vítima estava isolada em um cômodo da residência, cabendo apenas a remoção do corpo para o IML.

Da Redação com informações do 11º BPM