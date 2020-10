Na noite desta quarta-feira, 21 de outubro, membros do Conselho Tutelar de Porto Real do Colégio, se dirigiram até a sede da 3ª CIA do 11º BPM para pedir apoio de uma ocorrência envolvendo maus tratos domiciliar.

Policiais se dirigiram até o local, na RUA PADRE JEZUÍTA NICOLAU BOTELHO, Centro de Porto Real do Colégio, e constataram que a mãe F. R. S., 32 anos, estavam maltratando seu filho L. V. R. L. de apenas 12 anos de idade. A guarnição prestou o devido apoio ao Conselho Tutelar e o menor foi encaminhado para a 85º DP para que medidas legais fossem adotadas. Ele também foi enviado até o IML de Arapiraca para confecção de exame de corpo de delito.

A ação criminosa foi dada como um flagrante e a investigação será conduzida pela Polícia Civil.