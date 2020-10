Em provável despedida de Soteldo, Santos vence o Coritiba fora de casa

O Santos venceu o Coritiba por 2 a 1, no estádio Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma possível despedida de Soteldo. Kaio Jorge e o venezuelano marcaram pelo Peixe, enquanto Giovanni Augusto descontou para o time da casa.

Com o resultado o time de Cuca alcança o G-4, com 27 pontos. Enquanto o time de Jorginho vai para a 16ª posição, flertando com a zona de rebaixamento.

DESPEDIDA?

Antes mesmo do jogo começar, o técnico Cuca afirmou em entrevista para TNT que Soteldo faria seu último jogo pelo Santos. O baixinho está sendo negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 7 milhões de dólares (em torno de R$ 39,3). Para a venda concretizar, a situação precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. A reunião está marcada para a próxima quarta-feira.

PRA CIMA DELES



Logo nos minutos iniciais, Santos reafirma seus bons números como visitante. Dos 17 jogos, já são oito vitórias até aqui. Com um belíssimo lançamento na medida de Jobson, Felipe Jonatan cruza e Kaio Jorge apenas empurra para dentro das redes.

Apesar de ter aberto o placar, o time de Cuca não desacelerou. Tentou se impor no Couto Pereira, mas viu o Coritiba crescer na partida.

SANTO JOÃO PAULO



João Paulo é o tipo de goleiro que faz o Santos ganhar jogos. Muito seguro, fez bonitas defesas na cabeçada de de Rodrigo Muniz.

VAR AMIGO



Depois de tantas reclamações de parte da torcida, o var vem sendo muito útil para o Santos. Em lance de escanteio, a bola bate no braço de Hugo Moura, que recebe cartão amarelo por mudar a trajetória da bola. Gol de cavadinha de Soteldo, para selar sua despedida.

Soteldo comemora após marcar (Foto: Twitter/Santos)

PRESSÃO E GOL



Coritiba volta ainda melhor para a segunda etapa e dá trabalho ao Santos, que mal consegue manter a bola nos pés. Além de pressionar, o time de Jorginho criou algumas oportunidades, mas não as concretizou.

Ao longo da partida, o Peixe retoma o domínio do jogo e consegue controlar mais, sobre tudo com as boas atuações de Jobson e Felipe Jonatan. Mas não foi suficiente. Giovanni Augusto encontrou espaço e marcou golaço de fora da área, não deu chances ao João Paulo.

O Coritiba volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Ceará, às 19h, pelo Brasileirão. O Peixe atua já na terça-feira pela Libertadores, contra o Defensa y Justicia, na Argentina.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 2 SANTOS



Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data/hora: 17/10/2020, às 19h00

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Michael Correa (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Cartões amarelos: Jobson,, Lucas Braga e Kaio Jorge (Santos); Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Sales, William Matheus e Ricardo Oliveira (Coritiba)

GOLS: 0-1 Kaio Jorge (5’/1T) 0-2 Soteldo (26’/1T) 1-2 Giovanni Augusto (29’/2T)

SANTOS: João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Sandry 30’/2T) , Diego Pituca e Jean Mota (Arthur Gomes 30’/2T); Lucas Braga (Lucas Lourenço 31’/2T) , Kaio Jorge (Luiz Felipe 40’/2T) e Soteldo (Wagner Leonardo 48’/2T). Técnico: Cuca.

CORITIBA: Wilson; Natanael (Matheus Galdezani 31’/1T), Nathan Silva , Henrique Vermudt e William Matheus; Hugo Moura (Ricardo Oliveira 39’/2T) , Matheus Sales (Matheus Bueno 39’/2T) e Giovanni Augusto; Yan Sasse (Nathan 13’/2T). Robson e Rodrigo Muniz (Neilton 13’/2T). Técnico: Jorginho.