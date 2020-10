Em só 5 jogos pelo Everton, James Rodríguez já supera toda a temporada 2019/20 pelo Real Madrid

Neste sábado, o meia James Rodríguez deu um verdadeiro recital e foi decisivo para comandar a vitória por 4 a 2 do Everton sobre o Brighton, pela Premier League, ratificando o excelente início dos Toffees na temporada.

E se as estatísticas do clube de Liverpool neste começo de Campeonato Inglês são excelentes, os números do colombiano também são muito animadores.

Afinal, em apenas cinco partidas pelo Everton, James já superou tudo o que conseguiu em sua temporada passada inteira pelo Real Madrid, seu ex-time.

Em 2019/20, Rodríguez foi escalado apenas 14 vezes pelo técnico Zinedine Zidane na equipe merengue (8 em LaLiga, 3 na Copa do Rei, 2 na Champions e 1 na Supercopa da Espanha).

Nestas partidas, o sul-americano marcou 1 mero golzinho e deu 2 assistências.

James Rodríguez comemora gol do Everton sobre o Brighton, pela Premier League EFE

Já pelo Everton, são 5 jogos até o momento: 4 na Premier League e 1 na Copa da Liga Inglesa.

E mesmo em uma pequena amostra, James já contribuiu com 3 gols e 3 assistências.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Contra o Brighton, espeficiamente, foram 2 gols e 1 assistências.

Seu passe decisivo, aliás, foi para o compatriota Yerry Mina marcar de cabeça. Foi a 1ª vez na história da Premier League que um colombiano deu assistência para um gol de um colombiano.

Os lances de Rodríguez foram decisivos para dar aos Toffees a 4ª vitória seguida no Inglês e a liderança da competição.