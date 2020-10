Em Sob Pressão, Julio Andrade vence coronavírus com cansaço e pouco oxigênio · .

Sob Pressão: Plantão Covid deu um susto no público ao intubar Evandro em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinada a pacientes infectados com o vírus Sars-Cov-2. O marido de Carolina (Marjorie Estiano), contudo, escapou de um final trágico no episódio de terça (13), ao contrário dos 150 mil brasileiros que não tiveram a mesma sorte em meio à pandemia de coronavírus (Covid-19).

Julio Andrade, que interpreta o protagonista da produção, revela que as sequências o levaram à exaustão física. “A série é um projeto que a gente se doa muito, com o protocolo de segurança, então, cansa muito mais. A gente saiu vitorioso, mas parece que eu tinha feito uma temporada inteira”, entrega o artista em entrevista ao ..

Nenhum dos atores se contaminou nos 21 dias de gravação nos Estúdios Globo, do Rio de Janeiro, mas muitos perderam o ar por conta dos equipamentos de proteção de seus personagens. Os profissionais de saúde da ficção usaram máscaras N95, face shields, capotes e toucas exatamente iguais aos da vida real.

“Parece que falta oxigênio. A gente se desgasta demais para falar, as pessoas não entendem nada. A comunicação é difícil. Em cena, a gente tem que entregar a emoção mesmo com o rosto coberto”, avalia o irmão de Ravel Andrade, que dá vida ao médico nos flashbacks da trama.

O ator brinca que, no entanto, já estava preparado para entrar em cena desde que surgiram as primeiras notícias sobre a crise sanitária. “É uma série médica, então, alguma coisa tinha que acontecer, nem que fosse a reprise dos episódios antigos. Era urgente”, pondera.

Por isso, Julio não pensou duas vezes antes de voltar ao batente nos estúdios para gravar o especial. “Mesmo com toda a preocupação, de se contaminar ou contaminar outras pessoas, eu sabia que era importante fazer esses episódios. Foi esse o espírito que tomou conta da gente, além da saudade do trabalho também”, considera.

Na vida real, no entanto, o intérprete prefere passar longe dos hospitais. “Tenho uma aversão absurda, quase desmaiei quando levei o meu filho para tomar ponto. Os médicos até brincaram que o ‘nosso herói’ estava lívido (risos). Não sei o que acontece, quando estou na pele do Evandro ganho uma força”, confessa o gaúcho.