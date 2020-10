Em sua volta, Honda tem missão de abrir caminhos para o Botafogo

O duelo entre Botafogo e Palmeiras se tornou ainda mais significativo entre os alvinegros. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, o astro Keisuke Honda tem grandes chances de voltar. E já agrega o desafio de dar qualidade na transição entre o meio e o ataque a se impor em uma nova função na equipe.

Logo após ser efetivado, o técnico Bruno Lazaroni detalhou que o japonês “precisa se sentir à vontade dentro de campo”. Ao que tudo indica, a “conversa” entre o comandante e Honda culminou em uma mudança já nesta quarta-feira: o camisa 4 deve deixar de ficar na primeira linha de meio-campistas para atuar mais avançado.

Além de formar o meio com Rafael Forster ou Rentería e Caio Alexandre, o japonês tende a ter a missão de municiar a linha de frente alvinegra. Mesmo em meio aos desgastes causados pelo calendário, Bruno Lazaroni voltou a esboçar uma sintonia entre os badalados Honda e Salomon Kalou.

A opção por Honda atuar mais avançado acontece em um momento para lá de desafiador do Glorioso. O nipônico desembarca em uma equipe que vem esbarrando em uma sequência de empates e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Com perspicácia na troca de passes e boa visão de jogo, o camisa 4 tenta, no duelo diante do Palmeiras, abrir novas vertentes ofensivas para o Botafogo. Nas partidas anteriores, o Glorioso chegou a ter bom rendimento, mas penou ao concluir as jogadas.

Com o embalo de Honda, o Alvinegro quer sair do atoleiro e começar a achar atalhos para evoluir no Brasileirão.