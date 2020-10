Em vias opostas, Sport e Internacional jogam na Ilha do Retiro

Apesar da bola rolar nessa terça-feira (13) pelas Eliminatórias, o Brasileirão não para e, pela Rodada 16, na Ilha do Retiro, um jogo de equipes com metas diferentes acontecerá no embate entre Sport e Internacional na próxima quarta-feira (14).

Mesmo com o crescimento de desempenho e resultados apresentada pelo Rubro-Negro de Recife após a chegada do técnico Jair Ventura que chegaram a incluir o time no G4, bastaram duas derrotas em dois compromissos seguidos (Flamengo e Botafogo) para a equipe cair posições na tabela e ocupar, atualmente, a nona posição com 20 pontos ganhos.

Por outro lado, o momento positivo do Colorado visto nas rodadas iniciais tem voltado a ser destaque com as duas vitórias seguidas frente a Bragantino (2 a 0 no Nabi Abi Chedid) e os 2 a 1 contra o Athletico-PR na última rodada. Assim, a equipe de Eduardo Coudet retomou a vice-liderança onde, por ora, tem somente dois pontos de desvantagem para o Atlético-MG.

Apesar de não ter nenhum atleta do elenco suspenso por cartões, a questão física é um empecilho no Leão da Ilha. Entre desgaste físico excessivo e recuperação de lesões, para enfrentar o Inter o lateral-esquerdo Sander bem como os meio-campistas Betinho e Alê Santos serão ausências. Maidana (não jogou contra o Botafogo por um caso de gastroenterite) e Lucas Mugni, que jogou apenas 23 minutos na última rodada) podem voltar a lista de alternativas válidas.

Entre nomes que estarão aptos e desfalques para a equipe de Porto Alegre, Edenilson é o único certo pelo cumprimeiro de suspensão por cartões na última rodada. No mais, a dúvida paira em Heitor e sua condição física após sair reclamando de dores musculares na vitória sobre o Athletico além da ciência de que D’Alessandro (suspenso) e outros nomes como Boschilia, João Peglow, Johnny e Nonato estão fora.

FICHA TÉCNICA

SPORT x INTERNACIONAL

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e hora: 14/10/2020 – 21h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

SPORT: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano; Ricardinho, Marcão, Jonatan Gómez, Thiago Neves e Lucas Mugni; Hernane. Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei; Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Patrick e Bruno Praxedes; Abel Hernández e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.