Embalado Buffalo Bills enfrenta o desfalcado Las Vegas Raiders; onde assistir e aposta

O Las Vegas Raiders terá pela frente o embalado Buffalo Bills, liderado por um inspirado Josh Allen, neste domingo (4), às 17h25, pela semana 4 da NFL. Os Raiders vêm de derrota para o New England Patriots na última rodada; já os Bills bateram o Los Angeles Rams e seguem invictos após três semanas.

Jon Gruden e o Las Vegas Raiders têm problemas aos montes para a partida diante dos Bills. Os recebedores titulares Bryan Edwards e Henry Ruggs estão lesionados e não devem atuar, assim como o cornerback calouro Damon Arnette. Os Raiders buscam somar a terceira vitória na temporada 2020 da NFL, até mesmo para não deixarem o Kansas City Chiefs abrir grande vantagem na liderança da divisão AFC Oeste.

O Buffalo Bills é um dos melhores times na atual NFL. O quarterback Josh Allen, eleito jogador do mês de setembro nesta semana, é forte candidato ao prêmio de MVP, se mantiver o nível que apresentou nas três primeiras partidas. A vantagem da equipe nova-iorquina é a força do seu grupo, com uma defesa e ataque muito fortes e poucos pontos fracos a serem explorados.

Aposta

Segundo análise do Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, a partida tende a ser super equilibrada. O Buffalo Bills tem ligeiro favoritismo, com 50.2% de chance de sair vencedor. O Las Vegas Raiders tem 49.4% de chances de triunfo.

Ficha do Jogo

Las Vegas Raiders x Buffalo Bills

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 17h25

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas

Onde ver: Game Pass da NFL