Embalado, CSA recebe o Paraná no Rei Pelé

No começo da noite de sábado, CSA e Paraná se encontram no estádio Rei Pelé, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela 15ª rodada da Série B.

Como chegam



Sob o comando de Mozart o CSA subiu de produção. A zona de rebaixamento começa a ficar no passado e o Azulão quer brigar pelos lugares de cima, precisamente no G-4. Um resultado positivo em casa pode mudar a realidade da equipe no torneio.

Já o Paraná, que vinha bem nas rodadas inicias, tropeçou em dois jogos dentro de casa e saiu do G-4. Agora, o time de Allan Aal precisa buscar pontos como visitante vencer o Azulão pode acalmar o ambiente.

Prováveis Escalações:

CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Cleberson, Luciano Castan e Rafinha; Geovane, Yago, Rodrigo Pimpão, Nadson e Andrigo; Paulo Sérgio. Técnico: Mozart.

Paraná: Alisson; Toninho, Salazar (Luan), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Higor Meritão (Karl) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Xavier), Marcelo (Andrey) e Léo Castro. Técnico: Allan Aal.