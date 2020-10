Embalado, Panthers recebe os Bears com promessa de equilíbrio; saiba onde ver e a aposta

Carolina Panthers e Chicago Bears fazem um jogo bastante interessante neste domingo, às 14h (de Brasília). Vindo de uma sequência de três vitórias seguidas, alterando a campanha negativa para uma positiva, os Panthers terão uma missão duríssima frente a um pass rusher potente de Chicago, que batalham na divisão norte da NFC com quatro vitórias e apenas uma derrota.

Carolina vem fazendo um excelente trabalho na proteção ao quarterback Teddy Bridgewater, que não foi sacado nas duas últimas partidas. Mas o cérebro do ataque dos Panthers terá pela frente duas bestas enjauladas com fúria: Akiem Hicks e Khalil Mack, ambos com três sacks e meio na temporada.

Pressionar o ataque adversário não é exclusividade dos Bears. Carolina também se destaca no fundamento. Porém, a defesa da franquia da Carolina do Norte possui incógnitas. No protocolo de concussão, o defensive end Brian Burns é dúvida. enquanto o tackle Kawann Short está fora da temporada com uma lesão no ombro.

Para ficar de olho

​Para melhorar o aproveitamento ofensivo, Nick Foles tende a envolver mais no plano de jogo o tight end novato Cole Kmet, que teve apenas uma recepção para 12 jardas em cinco jogos na temporada. Já do lado dos Panthers, a atenção estará voltada ao recebedor Robby Anderson, com três jogos para 100 jardas em cinco desafios na temporada.

A aposta

Segundo o Power Football Index, mecanismo de projeção de resultados da ESPN norte-americana, os Panthers figuram com 54,3% de probabilidade de vitória por uma média de 1,5 pontos. Tendência de um duelo de extremo equilíbrio.

FICHA DO JOGO

Carolina Panthers x Chicago Bears

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte

Onde ver: Game Pass da NFL