Emicida conta história da cultura negra em novo documentário da Netflix · .

A Netflix anunciou nesta terça (13) o lançamento de um documentário de autoria do rapper Emicida, chamado AmarElo – É Tudo Pra Ontem. A atração explora momentos relevantes da cultura negra no Brasil, e um deles é o show que o próprio Emicida fez em novembro de 2019, no Theatro Municipal de São Paulo. O documentário conta com animações, entrevistas e cenas de bastidores e faz primeira apresentação em 8 de dezembro.

O show de Emicida serve como espinha dorsal da produção, mas há também grande destaque para duas outras manifestações culturais marcantes para a história da população negra e da cultura brasileira: a Semana de Arte Moderna de 1922 e o ato de fundação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978.

“São quatro décadas que separam a nossa ascensão ao palco do Theatro Municipal do encontro das pessoas do MNU naquelas escadarias. Então subir ali e gritar ‘obrigado, MNU’ pro mundo é para que eles saibam que é da luta deles que nasce um sonhador como o Emicida”, disse o rapper, em nota oficial da Netflix.

“Quando eu cheguei aqui, tudo era impossível, qualquer coisa que falávamos era tida como problemática e improvável de se realizar. Hoje, não é mais. E é dessa forma que quero que lembrem do meu nome no futuro, como alguém que sabia que o impossível era grande, mas não maior que si. O palco do Municipal abrigou alguns dos mais importantes movimentos da arte do planeta e acho que caminhamos para ser isso”, complementou Emicida.

O artista também é apresentador do programa Papo de Segunda, do GNT, e lançou em setembro um documentário no canal, chamado AmarElo Prisma. Neste projeto, dividido em dois episódios, Emicida contou histórias pessoais e promoveu bate-papos em que abordou soluções e ideias para melhorar a vida em sociedade.

AmarElo é também o nome do álbum de estúdio mais recente do rapper, lançado em outubro de 2019 com participações especiais de Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar e Fernanda Montenegro. Emicida já tem acertado mais um projeto com a Netflix, que será divulgado em 2021.