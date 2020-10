Empolgados, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam no Castelão

Na Arena Castelão, Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam a partir das 18h15 (Horário de Brasília) deste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam



Com uma invencibilidade de cinco partidas, o Fortaleza volta a jogar pelo torneio nacional de olho no salto que pode dar na classificação. Com 16 pontos, o Tricolor quer se reaproximar do grupo da Libertadores e vencer o Dragão é fundamental.

O Atlético-GO é um dos clubes que mais surpreendem no Brasileirão. Se antes de a bola rolar era um dos favoritos ao rebaixamento, atualmente a história é outra e os excelentes resultados contra potencias do país aumentou a confiança do time. Na última partida, o Dragão teve uma boa atuação contra o Corinthians.

Prováveis Escalações:

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão, Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Eder (Oliveira) e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Hyuri (Zé Roberto) e Ferrareis. Técnico: Vagner Mancini.