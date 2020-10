Empreendedorismo e a Inovação – Notícias Concursos

Inovação Empreendedora

A inovação é uma necessidade dentro do empreendedorismo atual, haja vista as demandas tecnológicas e as mudanças no mercado.

Sabemos que dentro do empreendedorismo inovar é tão importante quanto ter recursos para investir.

Era Digital Inovadora

Estamos em uma era digital e a inovação faz parte de uma tendência de mercado. Entretanto, essa inovação pode fazer parte de uma estratégia, ou ainda pode ser algo tangível.

Falamos sobre a inovação disruptiva, que é um valor das startups, por exemplo. Ao passo que também um valor para o empreendedor.

Ideia Gera Negócio

O mundo digital permite ao empreendedor inovar sem grandes recursos financeiros, de modo que uma ideia gere valor ao negócio.

Por isso que muitos empreendedores obtiveram sucesso em suas startups, pois a ideia inovadora foi um diferencial.

Várias Formas de Inovar

Você pode empreender através de uma inovação, no entanto, essa inovação é apresentável de várias formas:

Através de um produto novo no mercado;

Uma solução para um problema da rotina das pessoas, ao passo que essa solução pode ser o produto ou um serviço.

Inovando um produto que já existe, porém tornando-o mais prático ou fácil de transportar, por exemplo.

Inovação de um serviço ou um serviço inovador

A prestação de serviço também pode ser uma forma de inovação dentro do empreendedorismo, ao passo que são muitas as necessidades atuais.

Conforme a era digital fica incorporada a rotina das pessoas, maior é a chance de agregar melhorias aos serviços existentes.

Novos Serviços Inovadores

Inclusive há novos serviços no mercado oriundos dessas necessidades novas. Por exemplo, as plataformas Hotmart dentro do Marketing Digital. Pois são inovações dentro de uma nova necessidade.

Tal como o desenvolvimento de aplicativos, ou carregadores transportáveis de celular, são necessidades atendidas por conta do crescimento da demanda virtual.

Sendo assim, seja intangível ou não, a inovação está interligada ao empreendedorismo.