Empreendedorismo e as vendas B2B

Vendas B2B, é a abreviação de business-to-business, que é a venda de produtos ou serviços realizados de empresa para empresa.

É importante, que o empreendedor entenda e saiba as diferenças entre modelos de negócios e estratégias de vendas.

Por isso, é preciso estar atento com os mais diversos temas que envolvem a atividade da sua empresa.

Uma empresa B2B pode ser uma indústria, um importador e até um distribuidor local, mas o importante é que a venda seja feita entre CNPJ.

Tipos de B2B

Como mencionado, existem mais de um tipo de empresa que utilizam do método de vendas B2B.

Na indústria, as vendas giram em torno da venda de insumos e matérias-primas para outras empresas.

E essas empresas transformarão os bens em outros produtos.

No caso dos importadores, eles entram em contato com indústrias em diversos lugares, adquirem e depois revendem as mercadorias.

Um exemplo, são os importadores de tecidos, que revendem para fábricas que transformarão em roupa.

Os distribuidores revendem produtos que vem da indústria para outras lojas.

Por exemplo, são os distribuidores de bebidas, alimentos e muitos outros em diversas áreas.

O que são as vendas B2B?

Independente do produto ou serviço, esse modelo de negócio é muito lucrativo e interessante.

Porém, é necessário ter cuidados e estratégias bem elaboradas, para que a empresa ganhe destaque.

Os processos de negociação dessa estratégia deve ser bem elaborado, mais do que uma venda direta ao consumidor.

É necessário organização, consistência e qualidade.

Algumas etapas são necessárias nesse processo:

Pesquisa e planejamento

Prospecção

Primeiro contato

Avaliação de clientes

Contrato

Pós-venda

Como acelerar suas vendas

Algumas táticas são necessárias ao realizar as vendas B2B, são elas:

Organizar as vendas é algo importantíssimo, principalmente, a conversação e negociações com os clientes.

Nesses casos o uso de um CRM é de grande e importante ajuda, pois nele é possível guardar todas essas informações.

O CRM ajuda a sua empresa a vender mais em menos tempo, de forma inteligente ele realiza tarefas simples de forma automatizada, ou seja, ajuda a equipe a focar em outros pontos importantes como a conversão de vendas.

Conhecer bem o cliente

Criar relacionamentos (Networking)

Conhecer os concorrentes

Conhecer e entender o funil de vendas.

Se você é empreendedor, e ainda não conhecia esse tipo de vendas, esperamos ter ajudado!