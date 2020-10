Empreender para viver ou viver para empreender?

Empreendedorismo

Para ser um empreendedor é necessário que tenha algumas características empreendedoras. Sendo assim, abrir um negócio é parte de um processo anterior.

Os objetivos contemporâneos giram em torno de bem-estar e dinheiro, quase como um duelo.

No entanto, empreendendo você realiza os dois, ganha seu sustento enquanto realiza seu sonho.

Ideia é diferente de execução

Entretanto, a ideia de empreender não é tão instável o quanto a execução, uma vez que muitos empreendedores não se preparam para a situação difícil.

Exatamente por conta dos entraves durante a execução que a sua ideia empreendedora precisa partir de algo que você goste. Ou será condenado a viver de forma pragmática se separar eternamente o lazer e suas preferências.

Você Pode Gostar Também:

Dê preferências para seus gostos

Não que não possa empreender em algo que não goste muito, desde que tenha talento para os negócios é possível.

No entanto, se aliar uma atividade que goste, ou uma linha de produtos em que acredite ao empreendedorismo, as suas chances de lidar melhor com os empecilhos são maiores.

Paixão aliada ao conhecimento

Todavia, a paixão apenas não basta, é necessário que busque aprendizado formal para que conheça minimamente o cenário dos mundos dos negócios.

Por isso que se jogar de impulsiva, ainda que com muita paixão pela sua atividade, resulta em falência em até dois anos.

Para ter sucesso precisa gostar sim do que vai fazer, mas só gostar do que faz não é estratégico. A estratégia precisa ser aliada ao conhecimento, para então iniciar a sua jornada rumo ao empreendedorismo.