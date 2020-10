Empregos: Habilidades que influenciam a contratação

São muitos os fatores que influenciam um recrutador na hora da contratação. Assim, além de habilidades técnicas, fatores comportamentais podem ser decisivos.

Nesse sentido, as suas atitudes podem influenciar a escolha, ainda mais em caso de comparação com outro candidato. Isso se dá porque o modo como se comporta revela se o seu perfil se encaixa com o que a empresa espera. Ademais, é fundamental para que você possa se adaptar bem ao novo ambiente de trabalho e ter uma boa relação com os novos colegas.

Desse modo, levando em conta as pesquisas sobre esse tema, listamos aqui as principais características e habilidades mais observadas por recrutadores. Confira!

Positividade

Ter uma atitude positiva permite uma melhor comunicação e ajuda no desenvolvimento de relações pessoais e profissionais. Então, busque passar essa imagem otimista e positiva, mas com moderação.

Segurança

Um funcionário seguro confia no trabalho que faz mas também sabe ouvir críticas e sugestões quando necessário. Além disso, ele passa confiança para seus gestores e sabe expressar com clareza suas ideias. Desse modo, essa é outra característica boa de demonstrar no momento da entrevista.

Trabalho em equipe

Grandes e pequenas corporações costumam ter uma equipe de funcionários atuando de modo diário e presencial. Desse modo, saber trabalhar em conjunto é muito benéfico. Pessoas assim estão sempre dispostas superar obstáculos para realizar tarefas, são flexíveis e sabem se adaptar a presença dos colegas.

Organização

Profissionais organizados são desejados pois são bons gerenciadores de crise. Sabem lidar com dificuldades de forma tranquila e são uma ótima opção para assumir cargos de liderança. Uma forma de mostrar sua organização é por meio de um bom currículo com layout bem ordenado.

Ética

Além disso, a ética é uma dos aspectos mais valorizados em um profissional. Isso se dá porque a ética diz respeito aos valores e às normas que regem de forma digna o ambiente de trabalho. Um funcionário ético sabe respeitar os colegas e clientes, é honesto, respeitoso e evita fofocas, o que é ótimo para a empresa.

Boa comunicação

Por fim, é necessário ter uma boa comunicação. Saber expressar bem as ideias é muito importante. Quando o profissional tem facilidade de oratória, eles são mais produtivos em reuniões, por exemplo. Além disso, são mais aptos a tomar decisões e são bons conselheiros.

