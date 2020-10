Empresa da Índia quer lançar celular 5G mais barato do mundo

A gigante de telecomunicações indiana Reliance Jio pode ser a primeira fabricante do mundo a lançar um smartphone 5G com preços mais acessíveis.

De acordo com o Economic Times, a empresa planeja o lançamento de um modelo 5G ao preço de Rs 5,000 — cerca de US$ 68 ou R$ 385 em conversão direta de moeda. O preço pode ser reduzido pela metade depois de algum tempo, quando a produção em larga escala estiver em andamento e se as vendas corresponderem.

A grande dúvida que resta agora é qual será o sistema operacional do futuro aparelho. Como nota o site Android Authority, apesar de o JioPhone 4G usar o KaiOS como plataforma, seguindo outros modelos de baixo custo, a Google recentemente investigou na companhia e pode aproximá-la do Android. Por enquanto, a marca não confirmou o lançamento do dispositivo oficialmente.

E os outros?

O posto de celular mais barato com 5G até agora estava em outro patamar: o Moto G 5G Plus foi lançado lá fora por US$ 392 (R$ 2.113), enquanto o Xiaomi Mi 10 Lite 5G custou o equivalente a R$ 1.974 no início do período de vendas.

Os componentes que permitem a nova geração de conectividade móvel, como o modem e o processador, ainda são considerados caros e exigem um aparelho mais bem equipado. Entretanto, o modelo indiano deve ser exclusivo para o mercado local.