Empresária Leila Pereira recebe do Palmeiras réplica de troféu do Campeonato Paulista

A conselheira Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM, recebeu do Palmeiras uma réplica do troféu do último Campeonato Paulista, conquistado sobre o arquirrival Corinthians. Por meio de seus perfis em redes sociais, a patrocinadora publicou imagens do momento nesta segunda-feira.

“Hoje recebi a réplica do troféu da conquista do Campeonato Paulista de 2020. Muito feliz por poder abrigar na sede da Crefisa a lembrança de mais uma grande conquista. Nossa torcida e nossos títulos são nossos maiores patrimônios”, escreveu Leila Pereira em seu perfil no Instagram.

Desde o início da parceria com a Crefisa/FAM, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil 2015 e as edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, além do Paulista 2020. Na sede de suas empresas, Leila Pereira guarda réplicas dos troféus alcançados no período.

Às 21h30 desta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Convocados por suas respectivas seleções, o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gomez, o lateral esquerdo Matias Viña e o meio-campista Gabriel Menino são desfalques certos.