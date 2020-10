Empresário de Pedrinho diz que Corinthians deve receber dinheiro do Benfica até sexta-feira

A novela envolvendo a venda do meia-atacante Pedrinho do Corinthians para o Benfica segue sem uma resolução.

Nesta quarta-feira (14 de outubro), Will Dantas, empresário do atleta, entrou ao vivo durante o FOX Sports Rádio, e ajudou a elucidar o porquê do clube português ainda não ter pago a primeira parcela pela compra do atleta.

O Alvinegro do Parque São Jorge vive um momento delicado financeiramente e acumula novamente dois meses de salários atrasados.

“Eu perguntei para o Bruno (empresário). Não existe vender o jogador em março e não receber. Ele disse que falta a assinatura do presidente do Benfica, que o banco exigiu um monte de coisas para liberar esse crédito. Que a documentação está na mesa do presidente. Se ele não tivesse assinado ontem, assinaria hoje para liberar o dinheiro”, disse Will, que presseguiu.

“Não vou dar a palavra porque não assino, não sou o banco. Mas o que escutei do Bruno é de que o presidente ficou de assinar ontem ou hoje a liberação. Se ele assinou, creio que até sexta o Corinthians receba o dinheiro e acabe com essa novela”.

Além da questão do meia-atacante Pedrinho, ainda houve um esclarecimento também a respeito da saída de Yony González. Contratado ainda por empréstimo em fevereiro de 2020, o atleta deixou o Alvinegro seis meses depois, uma vez que o Corinthians não quis permanecer com o atacante, que custaria 2,8 milhões de euros (R$ 17 milhões). Yony sequer disputou cinco partidas pelo clube paulista e acabou sendo devolvido.

“A primeira parcela seria em julho ou agosto, mas aí o Corinthians resolveu devolver o jogador (Yony), eles fizeram um novo acordo que o Benfica pagaria a parcela no ano que vem. O Corinthians está antecipando o dinheiro, mas para que isso fosse feito, o banco exigiu várias coisas, e o Corinthians estava correndo atrás. Creio que até sexta-feira o Corinthians consiga receber o dinheiro (do Pedrinho)”, disse o empresário.

“Tentaram colocar o Yony, eu falei não, não aceito. A venda do Pedrinho era 25 milhões de euros, sem jogador. O Tiago Nunes queria o Yony. A venda do Pedrinho não teve nada a ver com o Yony. Mas o Corinthians vendeu o Pedrinho para o Benfica, e o Benfica vendeu o Yony pro Corinthians, que não pagou e veio a confusão. Por isso, o Corinthians deu 2 milhões de abatimento, o pagamento de julho e agosto foi para o ano que vem”, completou Will.