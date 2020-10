Empresário diz que técnico português deixou negociação com clube grego para acertar com o Vasco

O Vasco se aproxima de ter um novo técnico, que seria o português Ricardo Sá Pinto. Conforme o próprio empresário do treinador falou, ele deixou outra negociação de lado por conta dos cruz-maltinos.

“Nós estamos chegando em Portugal porque estávamos numa reunião na Grécia com outro clube, e rompemos essa negociação (por causa do Vasco)” afirmou Hugo Cajuda ao site Globoesporte.

O próprio veículo aponta que as conversas estão bem avançadas entre as partes.

De acordo com o jornal português A Bola, o treinador esteve próximo de ir ao Panathinaikos. O veículo O Jogo aponta que o técnico não chegou a um acordo com os gregos por questões que não eram financeiras.

O último trabalho de Sá Pinto, de 48 anos, foi no Braga, o qual treinou entre julho e dezembro de 2019. Anteriormente, ele passou por clubes da Grécia, da Polônia, da Bélgica, da Sérvia, além de Sporting e Belenenses.

O clube carioca busca um novo comandante depois da demissão de Ramon Menezes na última quinta-feira, na sequência à derrota por 3 a 0 para o Bahia. Alexandre Grasseli comandou a equipe interinamente no revés para o Flamengo no final de semana.

Atualmente na décima colocação do Brasileirão com 18 pontos, o Vasco voltará a campo no domingo, quando visitará o Internacional no Beira-Rio, às 18h15 (de Brasília).