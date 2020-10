Empresas ameaçam tirar patrocínio do Santos caso Robinho fique no clube

Após a divulgação do processo que condena em primeira instância o atacante Robinho, do Santos, por violência sexual, com trechos transcritos de interceptações telefônicas do jogador, Kicaldo, Philco, Casa de Apostas e Foxlux, empresas que patrocinam o Peixe, já começam a tomar partido para que o atual camisa 7 do elenco seja desligado do clube.

A divulgação processual foi feita em matéria publicada pelo site “ge”. Os representantes do jogador afirmam que há provas de que o atleta é inocente e que elas não estão presentes na matéria e que não podem ser divulgadas por estarem em sigilo de justiça.

Na última quarta-feira, a Orthopride rescindiu o vínculo com o Peixe, que iria até fevereiro de 2021, alegando respeitar o seu público feminino.

Já nesta sexta-feira, em nota no Instagram, a Kicaldo se diz contra qualquer tipo de violência e apoia a rescisão do contrato de Robinho, caso contrário, a empresa de alimentos assume o compromisso de encerrar o patrocínio com o clube paulista. Por sua vez, a Philco repudiou a contratação de Robson e também disse que encerrará a sua parceria com o Peixe caso o contrato do atleta não seja rescindido.

A Casa de Apostas soltou um comunicado, em que dizia que também não aceitava a permanência de Robinho no clube e deu até segunda-feira(19) para que a diretoria tome uma decisão a respeito. Caso contrário o contrato de patrocínio será encerrado pela empresa de apostas. A Foxlux também soltou uma nota nesta sexta-feira(16) sobre o casoe pede ao Santos uma definição do que será feito quanto ao assunto. A Foxlux deixa claro que está em prol dos valores da sociedade e que espera uma resposta da diretoria santista o mais rápido possível.

Atualmente, a Kicaldo estampa a manga da camisa santista. Já a Philco tem sua marca na parte superior traseira, a Casa de Apostas coloca a sua marca no peito da camisa. O Grupo Foxlux está com o seu logo na parte inferior da traseira da camisa.

A diretoria do Santos não se posicionou sobre o caso até o fechamento da matéria.