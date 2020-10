Emprestado pelo Inter, Bruno José fecha com o Brasil de Pelotas

O atacante Bruno José tem um novo desafio pela frente. Emprestado pelo Internacional, o jogador vai atuar pelo Brasil de Pelotas até o fim da Série B do Brasileiro. Ele já começou a treinar no clube, mas ainda aguarda a regularização.

– Estou muito feliz com a oportunidade. O Brasil de Pelotas tem um elenco muito qualificado e venho para ajudar. Já estou treinando e estou ansioso para estrear com a camisa do Xavante – comentou Bruno.

Bruno José é polivalente dentro de campo. Joga como atacante com a característica de atuar pelos lados do campo, mas também já foi improvisado como lateral-direito.

O melhor momento da carreira dele aconteceu no ano passado no Botafogo-SP, onde fez 24 jogos, somando 1.290 minutos em campo, e marcou dois gols. Seu último clube foi o CSA onde participou de nove jogos na campanha do Azulino pela Série A do Brasileirão em 2019.

– Procuro sempre evoluir onde estou. Quero aprender ao máximo com outros jogadores. Sei que posso aprender com cada um deles. É dessa forma que tem sido nos clubes em que passei – finalizou.