Emprestado pelo Palmeiras, Alan fratura perna e passará por cirurgia

Emprestado pelo Palmeiras para jogar a Série B pelo Guarani, o meia Alan Guimarães sofreu uma grave lesão na manhã deste sábado (3), em duelo diante do América-MG, no Independência.

Campeão Paulista de 2020 com o Verdão, Alanzinho deu azar e sofreu um chute de Leo Passos, outra cria da Academia do Palmeiras, que joga no Coelho, e fraturou a perna esquerda. De acordo com o jornalista Régis Melo, do portal ‘ge’, o meia vai passar por cirurgia ainda nesta tarde, em Belo Horizonte.

Confira o lance abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes)

Alanzinho (emprestado ao Guarani) foi tentar desarmar Léo Passos (Emprestado ao América-MG) e acabou quebrando a perna! Totalmente sem querer o lance, envolvendo 2 jogadores palmeirenses, que jogaram JUNTOS na base! Boa recuperação ao Alan! pic.twitter.com/ZKYitWJK1n — INFOS Palestra ⓟ 🐷 🇮🇹 (@Infos_palestra) October 3, 2020

Alan foi prontamente atendido e Leo Passos, seu colega na base do Palmeiras, o acompanhou até que a ambulância retirasse o jovem de campo.

Cria do futsal alviverde, o garoto tem sido presença constante nas seleções de base e carrega títulos tanto com a amarelinha quanto pelo Verdão. Seu nome já chegou a ser especulado em gigantes europeus como Barcelona e Real Madrid.

Alanzinho renovou seu contrato recentemente com o Palmeiras até 2023, e possui uma multa rescisória de 50 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 300 milhões).