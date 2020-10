Emprestado pelo Palmeiras, Dudu marca primeiro gol pelo Al-Duhail; assista

Após sete partidas de jejum, enfim saiu o primeiro gol oficial de Dudu pelo Al-Duhail. Atuando no Abdullah bin Khalifa Stadium, em Doha, o ídolo da torcida alviverde balançou as redes do Al-Sailiya, pela Copa do Qatar, mas não evitou a derrota do seu time por 3 a 1.

Dudu abriu o placar em um belo chute de direita no ângulo, logo aos dois minutos de jogo. No entanto, viu o seu time tomar a virada em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A do torneio.

Principal jogador de linha deste século do Palmeiras, Dudu está emprestado ao futebol do país árabe até julho de 2021, com opção de compra ao término do período. O ‘baixola’ já afirmou por diversas vezes que pretende voltar ao Palestra Itália, seja no ano que vem, ou em um futuro um pouco mais distante.