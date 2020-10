Emprestado pelo Verdão, Dudu marca em vitória do Al Duhail no Catar

Se o Palmeiras passa por um momento de turbulência, até com protestos da torcida, o meia-atacante Dudu brilhou em partida no Catar. Neste sábado, ele foi um dos destaques da da vitória da sua equipe, o Al Duhail, sobre o Qatar SC, por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Catari.

Dudu marcou um dos gols do triunfo, aos 12 minutos do primeiro tempo. O jogador recebeu a bola na intermediária e arriscou de longe, acertando o canto esquerdo do goleiro adversário. Foi a terceira vez que ele balançou as redes no Mundo Árabe.

Com o resultado, o Al Duhail chegou aos seis pontos e subiu para a terceira colocação da competição nacional, enquanto o Qatar SC, com três, fica na oitava posição.

“Estou muito feliz pelo gol e, principalmente, por ter ajudado o time a voltar a vencer. Estávamos precisando muito de um resultado positivo porque vínhamos de alguns tropeços. Espero que a gente recupere a confiança e consiga uma boa sequência na temporada, que está só começando”, afirmou Dudu, que está emprestado pelo Verdão por uma temporada.

O Al Duhail volta a campo na próxima quarta-feira, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Catari, contra o Al-Sadd.