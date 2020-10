EMS/Taubaté pela sétima vez seguida na final do Paulista de vôlei

O EMS/Taubaté confirmou vaga na sétima final consecutiva de Campeonato Paulista masculino de vôlei. O atual hexacampeão estadual eliminou, nesta sexta-feira, o Vedacit Guarulhos, vencendo a segunda e decisiva partida das semifinais por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-20 e 25-22, no Abaeté.

A equipe comandada por Javier Weber espera agora por Vôlei Renata ou Vôlei UM/Itapetininga, que duelarão em Campinas, neste sábado, às 21h30, com o time da casa em vantagem por ter vencido o duelo inicial.

A campanha de Taubaté é perfeita até aqui. Foram seis jogos disputados, com seis vitórias, todas por 3 sets a 0. Números de quem entrou como favorito, visto o investimento e o elenco repleto de selecionáveis, e por enquanto vem confirmando o status

Nesta sexta-feira, Weber novamente não contou com Bruninho, em recuperação do coronavírus. O experiente Rapha, como sempre, deu conta do recado. O saque foi um fundamento a ser destacado, principalmente com os centrais Lucão e Maurício Souza. Foram sete aces.

O Vedacit Guarulhos também não contou com Sandro, seu levantador titular, lesionado. Thiago Alves, em processo de recuperação física após um ano de afastamento, teve mais tempo em quadra. Peça-chave para o técnico Guilherme Novaes, ele será importante para uma campanha decente do jovem projeto na Superliga.

Em comparação com os outros dois jogos contra Taubaté no Paulista, o duelo de hoje foi o mais regular de Guarulhos, minimizando erros e dando mais trabalho ao favorito.