Encostado, Sergio Romero pede para deixar Manchester United e topa abrir mão de R$ 11 milhões, diz jornal

Segundo o jornal The Sun, o goleiro Sergio Romero, de 33 anos, pediu para ter seu contrato rescindido, deixando o Manchester United.

De acordo com o veículo, o argentino, que virou 3º opção da meta (atrás de De Gea e Henderson) e está praticamente “encostado”, quer ficar livre no mercado para acetar uma transferência para a MLS.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O diário ainda salienta que Romero está disposto a abrir mão de sua multa contratual de 1,5 milhão de libras (R$ 11 milhões) para ser liberado imediatamente pelos Red Devils.

Seu vínculo vai até a metade do ano que vem.

O goleiro e seus familiares estão bastante decepcionados com a diretoria do United, como mostrou a ESPN na última segunda-feira.

Sergio Romero antes de jogo entre Manchester United e Copenhague Getty Images

Isto porque o Everton tentou contratar o argentino no último dia da janela de transferências, mas o time de Manchester dificultou a negociação e Romero acabou ficando em Old Trafford.

O “jogo duro” feito pelos “Diabos Vermelhos” irritou o jogador, que considerava que merecia mais respeito depois de quase seis anos de serviços prestados à equipe.

A esposa de Romero, Eliana Guercio, chegou inclusive a reclamar publicamente no Instagram sobre a situação.

“(O fechamento da janela) Foi um dia muito triste, porque ele queria a chance de jogar em outro clube. Ele trabalhou duro para isso. Antes, deu tudo de si pelo United, mas creio que as chances dele jogar agora em Manchester são muito pequenas. Isso, para mim, não é certo. Não parece que foi honesto, profissional ou sério o fato do United não tê-lo liberado. Estou muito triste com tudo isso”, escreveu.

Na atual temporada, Romero não foi escalado uma vez sequer pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer, nem mesmo em torneios de menor quilate, como a Copa da Liga Inglesa.

O maior momento do argentino em Old Trafford ocorreu na campanha do título da Liga Europa, em 2017, quando ele fez 12 jogos na competição e foi um dos destaques da final contra o Ajax.