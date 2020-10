Encurralada, Netflix lança ferramenta para evitar que assinante cancele o serviço · .

A Netflix está encurralada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que a forçou cancelar séries que tinham novas temporadas confirmadas antes do surto –o caso de Glow é o mais recente. E é nesse mar de incertezas que a gigante do streaming lança uma ferramenta para incentivar o assinante a pagar a sua mensalidade fielmente, mostrando a ele que vale a pena esperar por novas séries ou por aquelas que estão entre as preferidas. Se vai cumprir a promessa, é outra história.

Por enquanto, a isca para evitar o cancelamento só está disponível em TVs conectadas. Para acessá-la, o telespectador deve usar o controle remoto e navegar pelo menu lateral, na parte esquerda do televisor. Um clique no ícone Bombando o leva ao menu com as novidades que estão por vir dentro de até um ano, algumas sem data confirmada.

São três divisões. Abaixo da lista do Top 10, a primeira delas ganhou o título de Valem a Espera, que carrega o pedido da Netflix de manter o assinante durante mais tempo, até pelo menos a nova leva de episódios da atração que acabou de assistir (ou quem sabe aguardar o lançamento de uma produção badalada). É possível receber um alerta sobre quando tal atração desejada vai retornar. Há ainda espaço para as Estreias da Semana e Estreias da Próxima Semana.

REPRODUÇÃO/NETFLIX

Menu da Netflix com atrações que “valem a espera”

Pelo menos para o público brasileiro, a novidade chega em um momento embaraçoso. Isso porque a Netflix cometeu um vacilo que não é do seu feitio (e sim de rivais, como o Prime Video): prometeu o lançamento de uma série em uma data e não cumpriu.

A sexta temporada de How to Get Away with Murder (2014-2020) foi anunciada para o último dia 1º, mas até agora o fã do drama está à espera. Procurada, a assessoria da Netflix não respondeu, até a publicação deste texto, sobre o que ocorreu nem quando os novos episódios da atração irão de fato estarem disponíveis na plataforma.

Esse recurso que chegou é útil, pois ajuda o telespectador a ficar mais por dentro do que o serviço irá ofertar no futuro. Mas há esse risco de aparecer uma atração com um anúncio do que chegará em breve, deixar o assinante no aguardo até descobrir que ela foi cancelada ou não entrou no dia previsto.