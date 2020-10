Enem 2020: Inep adia prazo para envio da foto do cadastro do participante após problemas no site

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou o prazo de envio da foto do cadastro do para a próxima quinta-feira. Desse modo, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão até o dia 8, às 23h59 para colocar ou alterar a foto de perfil.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do Inep após o registro de problema na plataforma. Os inscritos no Enem 2020 apontaram nas redes sociais instabilidade na Página do Participante.

Assim, o Inep afirmou que adiou o prazo em decorrência dos problemas técnicos causados pelo “volume de acessos ao sistema em um único dia”.

O prazo anteriormente estabelecido pelo Inep estava previsto para encerrar nesta quinta-feira, dia 1º. Assim, os candidatos que tiveram problemas, ainda poderão alterar o cadastro.

Regras para o envio da foto

De acordo com o Inep, o cadastramento da foto na Página do Participante é de caráter obrigatório. Além disso, a foto deve atender às seguintes regras: ser atual, nítida, individual, colorida e ter fundo branco.

Você Pode Gostar Também:

Há ainda outras restrições quanto a acessórios. Assim, não serão aceitas as imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares). É preciso ainda que a foto mostre o rosto inteiro do participante, com com uma boa iluminação e foco.

Quanto ao formato, as fotos devem estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG. Arquivos em PDF não serão aceitos.

Data das provas do Enem 2020

Em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia da covid-19, o Enem 2020 sofreu alterações nas datas de realização das provas. Assim, as novas datas estabelecidas são dias 17 e 24 de janeiro de 2021 para a versão impressa e dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 para o Enem Digital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.

Leia também Saiba o que fazer para manter o foco na hora dos estudos.